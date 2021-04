"Foto: een meneer drinkt bier"

En in dat artikel hieronder wordt hij ook al weer "Prins Pils'' genoemd. Tsja, ik weet het niet, hoor. Zelf vind ik dat WA zich in de loop der tijd echt overtuigend ontworsteld heeft aan die bijnaam. De laatste keer dat ik hem in het openbaar een biertje zag drinken was een aantal jaren geleden met Poetin in het Heinekenhuis in Sotsji, dacht ik, en in die situatie kun je moeilijk weigeren.

En bovendien, wat is er zo erg aan dat hij als student wel van een biertje hield? (ja, hij heeft een keer in Leiden zijn auto in de Witte Singel gereden met een bakkie op; dat was heel stout, en zou vandaag de dag een enorme rel geven. Toen toch ook wel, maar het was wel een beetje een andere tijd).

Hier op GS wordt bier toch ook ongeveer gezien als de toverdrank uit dat bekende Gallische dorpje?