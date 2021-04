In opdracht van een motie uit 2019 van wie anders dan Pieter Omtzigt, verscheen afgelopen week een onderzoek van de commissie praktische rechtsbescherming over hoe burgers beter beschermd kunnen worden bij cq tegen de grillen van de Belastingdienst. Dat is een document van slechts 149 kantjes geworden over de criminele organisatie van toeslagouderknevelaars en we rolden al na tien pagina's huillachend in foetushouding over de grond over De Toon die al jarenlang totaal niet bij de muziek past. Lees mee en lach om een commissie die in de coronazomer van 2020 aan haar dappere taak begon, en daarover in de inleiding schrijft:

"[Door de coronamaatregelen] is het verlangen naar verbinding met elkaar bij veel mensen nog nooit zo groot geweest. Dat is misschien wel het beste dat uit de coronacrisis is gekomen: het groeiend besef dat oplossingen voor problemen die ons allemaal raken, alleen gevonden kunnen worden als we het samen doen. Daarbij is het niet zo zinvol om steeds op zoek te gaan naar een zondebok, maar levert het meer op als iedereen voor zichzelf nagaat welke bijdrage hij of zij kan leveren om de gegeven situatie te verbeteren. De titel van dit rapport, Burgers beter beschermd, is daarom bewust positief geformuleerd. Het refereert aan een aanpak die meer oplossingsgericht is en zich richt op de toekomst in plaats van een aanpak die naar het verleden kijkt."

Vrij vertaald: in het verleden gemaakte fouten zijn geen grondslag voor gedegen onderzoek naar verbetering, we moeten gewoon POSITIEF blijven over blauwe enveloppen vol onleesbare brieven over fout- en fraudegevoelige toeslagsystemen. Maar laten we nou niet meteen cynisch doen: het voorwoord geeft ook duidelijk aan dat er 'hartverscheurende' situaties aan bod zijn gekomen over of binnen een overheidsdienst die niet meer kan, mag of wil accepteren dat 'de perfecte burger' niet bestaat, maar dat Belastingregels voor te veel mensen te moeilijk zijn geworden. Daarom pleit commissievoorzitter Diane "Het eindresultaat is prachtig geworden" van Hout voor (clichédiarree alert) "de menselijke maat" en dan natuurlijk "met name voor de mensen die toch al kwetsbaar zijn en afhankelijk zijn van de overheid." Maar 1 pagina verder is die menselijke maatbeker al weer overstroomd door een lijst met afkortingen die worden opgedist door een stockphotomodel dat schuil ging achter de zoekterm "vroegbejaarde D66'er."

De samenvattting staat gelukkig voorin het rapport en wordt ingeleid door de wijsneuzerige blik van een blonde stockphotomillennial. Vooral deze alinea vonden we uitermate vermakelijk, gezien de eerder aangekondigde "positieve formulering" die het rapport tracht op te brengen:

"Kortgezegd, het recht biedt in de praktijk niet aan alle burgers en kleine ondernemers voldoende bescherming in belastingzaken door de veelheid van regels, die regelmatig strikt naar de letter van de wet worden toegepast en door de wijze waarop de Belastingdienst is georganiseerd. Het beginsel van de ‘dienende overheid’ is één van de kernbeginselen van de rechtsstaat. Volgens dit beginsel is het overheidshandelen geen doel op zichzelf, maar moeten hierbij steeds de belangen van de burger voorop staan. Bij de praktische rechtsbescherming van burgers (en kleine ondernemers) in belastingzaken is er echter onvoldoende oog voor de menselijke maat. De commissie concludeert daarom dat het huidige niveau van de praktische rechtsbescherming in belastingzaken in het licht van de kernbeginselen van de rechtsstaat tekortschiet."

Als je dit positief uit wil leggen - en dat willen wij natuurlijk altijd, als goedgeluimde midlifebloggers met een zonnige kijk op het leven - dan lezen we dat de onderzoekers gewoon hardop zeggen wat de Rutte Doctrine al jaren tracht te ontkennen of te verstoppen: je maakt als burger of kleine ondernemer geen schijn van kans bij de Belastingdienst. We maken het maar even bold, om ons optimisme en een voorwaartse blik dik te onderstrepen. En dan zijn we pas op pagina 8 hè. Wie het hele rapport zelf door wil lachen, kan hierrr terecht. En om het toegankelijk te houden voor burgers met kwetsbare concentratiespanne is er ook een podcast van 35 minuten gemaakt van het rapport. Om op een positieve noot te eindigen: Wat een geweldige meedenkende, voortvarende en vooruitstrevende overheid hebben wij toch! Bedankt voor het lachen.