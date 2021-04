Het heeft allemaal weinig met het milieu van doen. Puur om de centen. En ons land vind het allemaal prima, weg werkgelegenheid hoppa zo de grens over. Tegenwoordig komt o.a. de donaldduck uit Polen samen met nog heel veel andere bladen. De klimaatgekkies vinden producerende bedrijven vies en slecht voor het klimaat, ze moeten dus weg uit NL en maar elders gaan produceren waar de milieuregels minder prioriteit hebben en vervolgens importeren we deze producten weer vanuit een vervuilend schip of vliegtuig. Het is vergelijkbaar met de bont producties in ons land. Ook deze producties zijn not done dus sluiten die handel... de vraag naar bont neemt niet af dus elders in Europa zien bedrijven mogelijkheden, bij veel van die landen hebben die dieren een nog veel slechter bestaan dan dat ze in ons land hadden. Maar hey, we deugen want we hebben ons straatje schoongeveegd. Vervolgens grote verontwaardiging als exclusieve kledingmerken of bekende sterren bont droegen of verkopen, terwijl bont in grote aantallen aanwezig is bij goedkope jassen op de stadsmarkten. Het is ongelofelijk hypocriet om te denken dat als ons land stopt met produceren bont/fabrieken dat we het klimaat hiermee zouden gaan redden. Laf omdat we vervolgens de producten weer importeren alleen dan komen de emissies niet op ons bordje. Maar zo rollen ze bij de deugende partijen...iets met nieuw leiderschap en zo.