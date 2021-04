Je zou je eigen teennagels eraf trekken van zo'n ^RW, een bijdehante fluitketel die namens het Ministerie van VWS betuttelende callcenterwartaal uitslaat, niet alleen tegen het voetvolk, maar ook gewoon tegen dokters en huisartsen. In casu tegen Marco Blanker, huisarts te Zwolle, die een emmer AstraZeneca-spuiten heeft moeten wegkeilen omdat de opkomst zo schrijnend laag is. Dat is op heel veel plekken zo (weten we ook uit ervaring) en dat is al weken zo en vast, we hebben onszelf naar het linkerrijtje van de Europese priklijstjes berekend, maar dat gegoochel met de veiligheid van die vaccinaties, met indirecte vaccinatiepaspoorten, met allerlei nieuwe rekenmethodes, met vaccins die we godbetert weggooien en met Hugo de Jonge die bij iedere prik zijn Prodent-muil voor de camera schuift, we trekken het gewoon niet meer WANT ER IS SPRAKE VAN EEN PANDEMIE.

En dan nu dit weer, die Zwolse huisarts trekt spuiten op en dan is de opkomst zo gruwelijk laag, dat alles in de prullenbak kan. Vervolgens doet D66'er Jan Paternotte zowaar een goed beurtje door dat aan de kaak stellen en dan roept Hugo: "Dan heb je er veel te veel opgetrokken, denk ik", waar dus eigenlijk staat: "Schuld van de dokter." Niet omdat het vaccinatiebeleid totale faalchaos is, niet omdat alle huisartsen verdeeld zijn en iedereen het heeft over 'zwabberbeleid', niet omdat artsen 'hoge boetes' en 'gedoe' krijgen als ze hun eigen afweging maken, niet omdat er angst wordt gecreëerd omdat 1 op de 400.000 mensen een ernstige bijwerking krijgt van AZ, niet omdat volwassen mensen die dolgraag zo'n prik zouden willen hebben daar zelf niet voor mogen kiezen, niet omdat patiënten in zo'n praktijk worden uitgenodigd door middel van een vage uitnodigingsbrief (en dan maar te zien hoeveel er komen) en niet omdat Nederland een bureaucratische drol in een trechter is. Nee, de doc heeft er te veel opgetrokken. Echt Hugo de Jonge, ga gewoon wég.