Hahaha, u bent de afgelopen 20 jaar zeker niet in Rusland geweest. In elke stad schieten de nieuwe appartementen uit de grond. En ze worden in een mum van tijd verkocht. Verder is er een enorm tekort aan parkeerplaatsen omdat er miljoenen auto's bij zijn gekomen. Die Russische krotten zijn in heel veel steden in handen van beleggers. Die wachten op het moment dat ze gesloopt mogen worden omdat er nieuwe hoogbouw komt. De eigenaren van het oude krot krijgen ter compensatie een nieuw appartement in de nieuwe flat. In het afgelopen jaar zijn die panden 20 tot 30% in waarde gestegen. Kortom, het gaat daar nog gekker dan hier met de huizenprijzen. U denkt waarschijnlijk ook dat in Afrika allemaal kindertjes rondlopen met rijstbuikjes.