Dat is dan ook het probleem met de motie. Net als jij zegt 'Whatsapp dat is wel de laatste...' zo denken politici ook.

Punt is dat er een probleem is dat opgelost moet worden. Door echter ook gelijk een oplossing aan te dragen wordt de motie op die informatie afgebrand.

Uit eigen ervaring weet ik dat een stuk enorm vaak heen en weer gestuurd kan worden met discussies over kleine details.

Ze had er beter voor kunnen kiezen een meer algemene oplossing te formuleren zodat iedereen zijn eigen oplossing er bij in gedachten had kunnen nemen.

Dan had ze nog D66 en een paar VVD fanclubs niet over kunnen halen maar clubs als VOLT en GL wellicht wel.