Was deze fantastische Heldenfotograaf (met zijn vriendin in de auto, nudgenudge say no more) nu wel of niet op privaat terrein? En wat voor World Press Photo meende hij te kunnen maken? Of wilde hij juist de brand helpen blussen? Of stond hij hinderlijk geparkeerd voor de brandweerauto? Wat voor nieuwswaarde heeft een foto van een brand? Misschien zat hij wel vast in de modder en en probeerde de shovel hem eruit tekrijgen, wie weet. Vragen, vragen. Maar daar hoor je ze niet over in Den Haag.