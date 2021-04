De Nederlandse politiek is FieldLab, het demissionaire kabinet is FieldLab, de Tweede Kamer is FieldLab, het RIVM is FieldLab, de GGD's zijn FieldLab. We mogen het virus naast alle ellende en alle leed dat het gebracht heeft voor één ding dankbaar zijn: het heeft ons de keiharde bewijzen geleverd dat we hier in Nederland met z'n allen zijn beland in een oncontroleerbaar, chaotisch FieldLab-experiment. En niet vandaag, ook niet gisteren, zelfs niet vorig jaar, nee, heel lang geleden is dat experiment van start gegaan, ergens in de tijd dat "the media" werden tot "the message", in het tijdsgewricht waarin het tot de zittende macht begon door te dringen dat als je je macht wilt behouden het helemaal niet om waarheid of waarde van een boodschap gaat, maar enkel om de vraag hoe die boodschap "overkomt". De leugen regeert, en wie zijn leugens het best weet te verkopen heeft de macht. De Rutte-doctrine is de resultante van een langdurig proces dat ondanks alle bezweringen gewoon doorwoekert.

Maar het zal nog veel erger worden. Als het aan de EU ligt, dan wordt in heel Europa een FieldLab-experiment gestart van ongekende omvang, dan wordt op papier heel Europa groen, groener dan groen. Op papier.