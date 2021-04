Brengen we u weer op de hoogte waar het internet zoal mee bezig is: een of andere bokspartij tussen een van de meest invloedrijke YouTubers ter wereld (Jake Paul, 20 miljoen volgers) en een gepensioneerde kooivechter, Ben Askren. Stond een schijtlollig stukje in het AD dus mogelijk had u al iets gehoord van dit tot boksen verdraaide showworstelshowtje. Die Askren heeft niet stilgezeten qua winegums vreten en bier naar binnen schuiven, want naast een zooi TikTokkers huppelden er vooral flubberige mannentieten door het beeld, en opa liep ook nog eens rond op een nieuwe heup. Askren heeft zich voor $ 500.000 plus Pay Per View-inkomsten gewillig laten neermaaien in de Battle of the Haymakers - misschien wel het meest bespottelijke boksevenementje ooit. Bokslegende en commentator Oscar de la Hoya had voorafgaand aan de pot knokken wat te veel poedersuiker op zijn oliebol gedaan (bij Gordon was het tenminste nog echte poedersuiker), Justin Bieber kwam een microfoon tongen, de cameraman kwam rechtstreeks uit de hel, Snoop Dogg had ook een rol als commentator en het niveau was allround erbarmelijk. En het is op internet al de hele nacht trending 1, 2 en 3. Welkom in 2021!

Dana (van de UFC) of dat gelul van De la Hoya