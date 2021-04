Hugo wil u 25% direct laten aftikken, de andere 75% via het falende rondpompcircus. Klinkt altijd lekker om onder het psychologische tientje van Lieftinck te blijven, uit verschillende potjes geld te trekken en in dezelfde transactie meerdere opdrachtgevers, financiers en uitvoerders te hebben, het maakt zaken nodeloos complex, duur en arbeidsintensief. Pure werkverschaffing voor ambtenaren.

Hugo wil niet 925 miljoen, maar 1100 miljoen uitgeven aan het ontwikkeling van een testsamenleving die we vorig jaar konden gebruiken en na de zomer hopelijk niet meer nodig hebben. Vaccins voor de 86% die gevaccineerd wil worden, kost tegen Belgische prijzen een kleine 247 miljoen euro. Zijn lapmiddel is duurder.

Wat is de toegevoegde waarde ten opzichte van een fatsoenlijke warmtebeeldcamera? Die pakt mensen met een tiende graad celcius verhoging er zo uit. Volledig geanonimiseerde controle, zonder enige fysieke obstructie. Of die mensen nu corona, uitdroging, wat anders, of hard gaan op de betere psychedelica, je haalt zo ALLEEN de juiste ertussenuit.

Hugo wil een kroeg honderd mensen laten testen, laten wachten op de uitslag en dan de leuke avond starten. Totaal onhaalbaar voor de deur, dus mogen feestgangers zich eerder melden & testen, hopelijk tussendoor niks oplopen en na het feestje zich weer laten testen. Een plan dat met gemotiveerde proefpersonen zal werken en daarna afsterft aan gebrek aan naleving.

Dit gaat een heel nieuw type feestganger opleveren. Alle spontaniteit is eruit, maar alle maanden van eenzame opsluiting moeten ook gecompenseerd worden. Dit doet me denken aan jonge studenten die na een strenge christelijke opvoeding voor het eerst op kot gaan, hun vleugels uitslaan en zonder toezicht totaal ongecontroleerd onder de tap hangen. Daar zullen we GEEN filmpjes van plaatsen...

Het plan om achteraf bron- & contactonderzoek op basis van PCR-testen te doen liep door capaciteitsgebrek bij testen en nabellen in de soep. Maar 56% laat zich testen na klachten en 40% blijft thuis bij klachten. Het lukte Hugo niet deze simpele maatregelen maatschappelijk geaccepteerd en uitgevoerd te krijgen, daarom is zijn complexere testsamenleving gedoemd te mislukken.

Daardoor hadden we niet een gerichte isolatie van alleen coronaverdachten, maar zit inmiddels iedereen thuis. Net als de eerdere corona-app weer peperdure symptoombestrijding. Het is al een half jaar beleid te mikken op een R-waarde van rond de 1, daarom is het biologisch en wiskundig volledig verklaarbaar dat we in de vierde golf zitten.

Nederland zou onder Rutte een innovatieland worden met een kenniseconomie. Ik kan er oprecht niet bij hoe zijn kabinet wijst naar gebrekkige productie van vaccins. Hoe levering en verdeling blijft haperen. Zolang wij geen bananenrepubliek zijn, horen we vaccins te ontwikkelen en produceren voor onszelf en onze omgeving. Import is een teken van zwakte.

Gezien het simpele gegeven een virus kan en zal muteren en het simpele gegeven dit niet de laatste pandemie op deze planeet zal zijn, virussen door steeds meer overbevolking meer beschikbare gastheren & gastvrouwen hebben die steeds dichter op elkaar leven, verwacht ik vaker dit soort uitbraken die alleen maar sneller zullen verspreiden. Dit is een groeimarkt.

Waar is onze handelsgeest? Waar is onze VOC-mentaliteit? Waarom zijn we geen farmaceutische fabrieken aan het bouwen? Waarom zitten we te wachten op buitenlands onderzoek, buitenlandse medicijnen? Dat wij huilen over te dure medicijnen betekent dat we te weinig verkopen en te veel inkopen. Waarom exporteren we liever bloembollen dan echte oplossingen?

Als wereldwijd tegen corona wordt gevaccineerd dan geeft dit ruim honderd miljard omzet, negen procent van de jaarlijkse wereldwijde farmaceutische omzet. Dit is niet de kip met gouden eieren. Covid-19 lijkt een eenmalige vijver waar al vele bedrijven en landen in zitten te vissen. Het is wel de kip die de rest van de kinderboerderij mogelijk maakt, regeren is vooruitzien.

Rotterdam, vandaag...

Ik begrijp dat dit commercieel niet verantwoord lijkt, maar waarom zien wij geen strategisch belang van eigen hoogovens, eigen raffinaderijen en eigen akkers? Dat we via het bureaucratische Brussel moeten smeken om een oplossing is echt een gebrek aan eigen initiatief. Dingen die je echt nodig hebt, moet je niet zoeken, die moet je maken.

We weten de exacte schade van corona of de bijwerking van het vaccin niet. We weten wel dat die bijwerkingen totaal verwaarloosbaar zijn bij wat we de afgelopen jaren op het kerkhof, in het ziekenhuis, revalidatiecentrum en op straat hebben gezien. Dat iemand net niet dood is gegaan dankzij de beste zorg, staat nog niet gelijk aan volledig herstel.

Normaal heeft Nederland 1150 IC-bedden die voor 70% tot 75% bezet zijn. Dat zijn gemiddeld 834 bezette bedden. We zitten nu al tien dagen op 800 met corona, plus 400 zonder corona. Ondanks uitgestelde hart- en kankeroperaties. Sterfte door of dankzij corona is slechts het topje van de ijsberg.

Hugo pauzeert liever het hele vaccinatieproces om een paar mogelijke doden te voorkomen. Heel nobel, maar te naïef, kortzichtig en zonder belangen goed af te wegen. Hij is een besluiteloze keizer die uit angst voor bloed aan zijn handen, weigert een volkomen logische beslissing te nemen. Een pauze of een vaccin schrappen geeft weken vertraging, dat kost levens en miljarden per dag.

Hugo, als jij Immanuel Kant niet snapt, ga dan naar huis.