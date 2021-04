Na drie weken rust mag de F1 weer knallen. De kwalificatie voor de enorm Italiaanse race op het historische Imola. Waar foutjes nog keihard eindigen in een grindbak in plaats van zo'n asfalt uitloopstrook voor mieten. Een uurtje eerder dan aanvankelijk in de agenda stond, omdat de Britten nog een prins moeten begraven. Verstappen zag gisteren zijn dag langs de baan eindigen met een kapotte aandrijfas, maar zijn wondermonteurs hebben alles weer in elkaar gestampt. Kan hij mooi de Mercedessen een moeilijke dag gaan bezorgen. Verder staat de druk er bij Ferrari vol op, want dit is toch een soort van thuisrace. Leclerc begon het weekend goed door aan het einde van de tweede vrije training zijn steigerende paard in de muur te parkeren. Wie pakt er pole, wie zakt door het ijs en hoe lang duurt het voordat Mazepin zijn auto crasht? Live updates over de laatste vraag op het briljante mazesp.in en de rest zien we nu tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix op Imola. Go Max!