Nu heeft de Nederlandse overheid al ernstige problemen met haar geloofwaardigheid, maar ook het laatste kladje verdwijnt als tijdens en na de zomer eventuele nieuwe (ernstiger en/of vaccinresistente) mutaties uit het buitenland de overhand gaan krijgen. Zeker als die ook jongere bevolkingsgroepen hard gaan treffen en als de verspreiding herleidbaar is naar (vlieg)vakantieverkeer. De zorg komt dan niet op adem en achterstallige zorghandelingen kunnen niet worden ingehaald, mensen die zich al anderhalf jaar aan de maatregelen hebben gehouden moet je dan mededelen dat ze nog eens voor onbepaalde tijd op de tanden moeten bijten, bedrijven kunnen zich opnieuw zorgen gaan maken over hun voortbestaan en tegelijkertijd moet er draagvlak worden ontwikkeld voor nieuwe, nog strengere maatregelen. Dat gaat dus niet lukken. De geest gaat (begrijpelijkerwijs) komende zomer uit de fles en die gaat er niet meer terug in. Wat in een dergelijk scenario overblijft, is de paradoxale optie van het min of meer gecontroleerd 'laten uitrazen' van de mutatie, want je kunt niet in lock-down blijven gaan (nog afgezien van het draagvlakprobleem). Veel hangt dus af van de mate waarin de bestaande vaccins effectief zijn (en blijven), de snelheid waarmee in ontwikkelingslanden kan worden gevaccineerd én (vooral) van de bereidheid van de overheid om exotische varianten buiten de deur te houden. Is die bereidheid er niet of wordt die onvoldoende aangetoond, dan is dat verwijtbaar in mijn ogen. Dat het 'juridisch ingewikkeld' is hebben we al vaak genoeg gehoord, dat volstaat niet en is onaanvaardbaar voor de burger.