De Kamer, gehoord de beraadslaging; constaterende, dat er in de staatskantine der Tweede Kamer te Den Haag buitenlandse botertjes worden gesmeerd op door burgers betaalde rijksboterhammen, hetwelk stupide en stom is verzoekt derhalve de regering per onmiddellijk over te gaan op hoogkwalitatieve smeerboter van Nederlandschen Bodem en gaat over tot de orde van de dag...

Buitenlandse troep

Koopt Nederlandsche waar, dan helpen wij elkaar