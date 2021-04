Het is zover: moleculair bioloog Dexter Holland, die eigenlijk Bryan Keith Holland heet, heeft samen met zijn makkers van The Offspring tussen het oplossen van de wereldwijde pandemie door (het ergste ligt achter ons) een nieuwe plaat op het overgebleven deel van de mensheid gestort. De eerste plaat in bijna TIEN JAAR. U kunt 'm hier kopen, maar u kunt het ook gewoon niet doen, want wat The Offspring de laatste jaren allemaal fabriceert is allesbehalve prettig naar te luisteren. Alsof je een muis over een kaasschaaf raspt, terwijl er op de achtergrond iemand op een ska-manier op een schelle gitaar zonder bovenste snaar staat te hengsten. Desalniettemin is het nieuwe plaatje van The Offspring best aardig, al zal het nooit meer worden zoals vroeger, toen we na het schoolfeest voor bruggo's keihard in onze mond getongd werden in het fietsenhok. YEAH!

Toen het nog gruwelijk was