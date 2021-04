Dat was te verwachten, die rechtstaat stelt al lang geen flikker voor. De rechtstaat is er één voor activisten, vooral voor mensen die zich bezig houden met diversiteit, multiculturalisme en andere hobby's. In feite schuiven we steeds meer op richting stalinisme met quota's, meningen die wenselijk zijn, schrijnende verschillen in behandeling. In dit land is het mogelijk dat de wensen van de meerderheid van de bevolking al jaren worden genegeerd. En eens in de vier jaar is daar het feest van de grote misleiding. Dan mogen we naar de stembus om bijvoorbeeld te kiezen voor 'Nieuw Leiderschap'. Om nog geen week na de verkiezingen er achter te komen dat er niks veranderd en dat het geritsel, de corruptie, het uitruilen, gewoon voortwoekert.