Gaan we het toch even over hebben. Bolsonaro (profiel) lachte corona vanaf het begin als zodanig weg en mondkapjes zijn "voor homo's". Inmiddels staat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld op 68.000 nieuwe besmettingen en 4000 doden per dag, met in totaal tot nu toe 362.000 sterfgevallen. Die sterfgevallen wijt Bolsonaro vooral aan "depressie en overgewicht" en hij blijft van mening dat een lockdown de economie teveel zou beschadigen. In maart stierven er zo'n 66.570 mensen 'aan' corona, en dat is een verdubbeling tegenover april. Ecuadoraanse toestanden wanneer?

En u zult het niet geloven maar ze hebben er vooral te maken met de Braziliaanse variant genaamd P1, in Nederland naar schatting verantwoordelijk voor 1,5% van de besmettingen. En dan is de Braziliaanse variant zelf ook alweer aan het muteren. "Studies have shown the P1 variant to be as much as 2.5 times more contagious than the original coronavirus and more resistant to antibodies," lezen we in India Today.

En dat brengt ons bij: India. Want ook daar gaat vanaf begin deze maand ook rap naar de ratten. Ons was ooit beloofd dat ze daar door 'lokale opvattingen' over hygiëne nagenoeg immuun waren, maar dat is toch tegen gevallen. Gister telde het 200.739 nieuwe besmettingen, 1.026 doden en in totaal 173.000 doden. India heeft dus vooral last van hun lokale variant, het zogeheten "double mutant virus" B.1.617. "While both the mutations, traced across separate variants are characteristic for their high infectivity and transmission rates, this is the first time they have merged together, making it many times more infectious and deadly."

Zin in vakantie! Meer video's uit zowel Brazilië als India, na de breek.

Meer Braziliaanse ellende

Brandhaard India