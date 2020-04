Even van de hak op de tak. Volgens veel bronnen is China druk bezig om Afrika te herkolonialiseren. Tegelijkertijd kan in ieder geval in Oost-Afrika IS nagenoeg zijn gang gaan. Noord-Afrika was al zo en West-Afrika (Nigeria c.s.) gaat ook niet echt lekker.

Ons als westen terugtrekken (dat is dus vooral de VS en Frankrijk) en de PLA orde op zaken laten stellen? Voor het resultaat verwijs ik u vriendelijk naar de Indische Chinezenpogroms. Uiterst cynische realpolitik. Maar een gunstige eigenbelangsresultaat nagenoeg gegarandeerd. Begeerte is de oorzaak van alle lijden. Aldus menige religie.