Dikke tegenvaller voor de verkeersclubs die nog steeds de illusie hebben dat verkeersslachtoffers volledig te voorkomen zijn en hoopten op een sterke daling door de lockdown. Het aantal verkeersdoden kwam vorig jaar uit op 610. Minder dan een jaar eerder, maar meer dan bijvoorbeeld 2014. Logisch ook, want in de file staan was nooit de gevaarlijkste verkeersactiviteit. Nee, het is op de fiets waar het echte gevaar loert. Het stalen ros dat ons land op de kaart zette, blijkt een ware moordmachine te zijn. Liefst 229 fietsers lieten het leven en daarmee is deze pedaalkrachtige tweewieler het gevaarlijkste vervoersmiddel. Die ANWB-jas dragende lockdowntrappers zijn een soort extreme sporters die elk moment geschept kunnen worden door een (ongecontroleerde) alcoholmobilist of lachgassiër. Of geschaard door een vrachtwagen, want blijkbaar hebben we dat dode hoek-probleem nog steeds niet opgelost. Op zo'n kruispunt waarvan de buurt allang weet dat het levensgevaarlijk is, maar de gemeente aanpassingen te duur vindt. Enfin, heb je het leven lief, laat die fiets dan in de schuur staan. Neem eens de auto!