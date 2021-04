TERRASSEN OPEN WANNEER, maar tot die tijd moet u zich zien te vermaken in de ellende en de vrieskou. U netjes wachten met het snoeien van de tuinstruikplanten tot na de vorst en dan krijgen we dit. Volgens het Amerikaanse model (leer ons Amerikaanse modellen kennen) zondag TIEN TOT TWINTIG CENTIMETER SNEEUW. We hoeven u niet uit te leggen hoeveel centimeter dat precies is: ergens rond het Nederlandse gemiddelde, een gemiddelde waar u natuurlijk ruim boven bungelt. Enfin. "Haal de ski's maar uit de kast alvast!" Nou mooi niet, die ski's blijven in de kast, en wij blijven ook veilig in de warme kast, met een kop snert, een pot winterbier, de Boerinnenkalender en een extra blokje in de houtkachel.