Farao dat gaat niet lukken. Probeerde Lubach al een keer.

Reactie van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven:

"De titel farao is geen publieksrechtelijke titel of functie "

Dat is een kwestie van definitie. Waarom is een koning dat wel dan? Alleen omdat dat al zo is, historistisch, is geen reden. Het is een keuze om het zo te houden. En wat is de onderbouwing daarvan?

"Indien met het voorstel beoogd wordt de titel en functie van farao in te voeren in de zin zoals deze in het oude Egypte functioneerde, moet worden vastgesteld dat het gaat om een voorstel dat de Grondwet betreft en om die reden niet ontvankelijk is. Bovendien moet worden vastgesteld dat de farao in Egypte regeerde als godheid en het voorstel derhalve ook in strijd is met de in ons land diepgewortelde normen en waarden", oordeelt de commissie."

Ze weten helemaal wat farao Lubach wil, ze varen op een aanname.

Het kan zo maar zijn dat deze farao niet als godheid wil regeren en geen dingen wil die in strijd zijn met de in ons land diepgewortelde normen en waarden.

Kortom, ze fietsen om de hete brij heen. Dat het eigenlijk een beetje raar is.