Nog even over de klimaatleugen , artikel uit de krant : Datacenters in Noord-Holland verbruiken miljoenen liters drinkwater voor de koeling van hun kolossale serverruimtes, maar hebben geen idee dat hier voor de drinkwatervoorziening een probleem door kan ontstaan. De provincie Noord-Holland heeft dit laten uitzoeken.

Het bedrijf GreenIT heeft in opdracht van de provincie een kort onderzoek ingesteld naar het waterverbruik en de waterlozingen door datacenters. Na publicaties in deze krant over de bijzonder dorstige datacenters van Google en Microsoft in de Wieringermeer, waar nog meer datacenters staan gepland, zijn er bij het provinciebestuur vragen gerezen. Allereerst: waarom is er zoveel water nodig, en moet dat allemaal loepzuiver drinkwater zijn.

Beide vragen zijn door GreenIT aan een aantal grote datacenters in Noord-Holland voorgelegd, maar er werd slechts beperkt antwoord op gegeven. Het blijkt dat slechts drie datacenters enig inzicht willen geven in hun waterverbruik, en lang niet alle datacenters willen uit concurrentieoverwegingen iets kwijt over dit onderwerp. De provincie vindt het onderzoek daarom te onvolledig om er harde conclusies uit te kunnen trekken.

Drinkwater is goedkoop en beschikbaar

Uit de antwoorden die wel binnenkwamen, blijkt dat de datacenters zichzelf niet echt hebben afgevraagd of ze de koeling van de serverruimten wel met gezuiverd drinkwater moeten doen. De kosten om zelf water enigszins te zuiveren voor de koeling, vinden deze datacenters te hoog, en het leidingwater is gewoon beschikbaar. Dat in de toekomst waterleveranciers zoals PWN kunnen besluiten om drinkwater voor huishoudens de prioriteit te geven boven gebruik als koelwater, realiseren de datacenterexploitanten zich niet, blijkt uit het rapport.

De datacenterexploitanten zitten duidelijk niet te wachten op de aandacht van de overheid voor deze zaken. Uit het rapport van GreenIT: „Sommige datacenters ervaren de vragen over watergebruik als ’vervelend’ en als ’concurrentiegevoelig’. Dat een cruciale groep bedrijven als datacenters aandacht van de overheid krijgen, lijkt men vooralsnog vooral als ’lastig’ te ervaren.”

GreenIT vindt dat de datacenterexploitanten zich veel te weinig bewust zijn van hun impact op de drinkwatervoorraad in de provincie. Alleen al de zes geplande en twee bestaande ’hyperscale’ datacenters in de Wieringermeer zouden in de toekomst vijf tot tien miljoen kuub water per jaar kunnen opslokken. De schattingen kwamen naar voren in documenten die de gemeente Hollands Kroon op verzoek van deze krant openbaar moest maken.

Chemicaliën

Veel van dat water moet ook weer worden geloosd. Uit het onderzoek van GreenIT blijkt dat in de datacenters chemicaliën aan het water worden toegevoegd om verkalking en de vorming van legionella te voorkomen. De legionellabacterie is dodelijk, en ontstaat in warm water.

Welke chemicaliën dat precies zijn, blijft ook na het onderzoek door GreenIT onduidelijk. Zout is in ieder geval een van de toevoegingen. Van het hyperscale datacenter van Google in de Wieringermeer is bekend dat dit verzilte water op het oppervlaktewater in de omgeving wordt geloosd. Microsoft, een eindje verderop, voert het water per tankwagen af naar de rioolwaterzuivering bij de Waddenzee, maar het kan ook - dat wordt niet duidelijk - diep in de grond worden geïnjecteerd of gewoon op oppervlaktewater worden geloosd. Wat de andere datacenters met het overtollige koelwater doen, wordt uit het onderzoek van GreenIT niet duidelijk.

Stroom

Behalve veel water verbruiken de datacenters ook gigantisch veel stroom. Een datacenter zoals dat van Google of Microsoft in de Wieringermeer heeft hetzelfde energieverbruik als de hele stad Alkmaar. Al dat energieverbruik levert warmte op, dat in de meeste datacenters wordt gekoeld met water om te voorkomen dat de computerapparatuur van de hitte smelt.