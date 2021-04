U kent Victoria Koblenko van helemaal niks behalve dat ze Victoria Koblenko is. Nu had Victoria Koblenko vier jaar geleden voor een of andere fotoshoot de haren in gezellige vlechtjes. Mag niet meer. "De haarstylist had me destijds prachtig ingevlochten. Waar ik me toen niet bewust van was, evenmin als de haarstylist zelf (van Surinaamse afkomst) is dat specifiek deze vlechten zwarte vrouwen diep kunnen kwetsen. Deze cornrows of canerows refereren namelijk aan het verleden van slavernij en onderdrukking. Dat heb ik vorig jaar geleerd (...) Het invlechten van wit haar wordt soms als intens pijnlijk ervaren, omdat zwarte vrouwen dit jaren lang werden geacht te bedekken. Daarom is het not done om deze haardracht te dragen voor witte mensen ongeacht of ze daarmee hun waardering en inspiratie willen uiten. Deze oude foto heb ik 10 dagen geleden geplaatst zonder bij deze gevoeligheid stil te staan. Dat is een blinde vlek (...) Mijn oprechte excuses voor de mensen die dit heeft gekwetst." We weten ff niet of dit een grap is, of dat het gewoon 2021 is, maar in ieder geval staat er na de klik een volstrekt willekeurige foto van twee zingende mevrouwen en één van de twee is een enorm vuile racist.