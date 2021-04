: Bij het doel gaat het al verkeerd. Mij is volstrekt onduidelijk wat nu de doelstelling van het hele circus is. We begonnen hier vorig jaar aan met het doel de ziekenhuizen niet te overbelasten. De bijpassende vaccinatiestrategie is dan ouderen en kwetsbaren inenten en klaar. Immer, dan lopen de ziekenhuizen leeg en is het doel behaald. Als oudere die je vaccineren voor jezelf zodat besmettelijke jongeren je niet aan kunnen steken. Aangezien ik geen nieuwe doelstelling gehoord heb, ga ik ervan uit dat dit nog steeds het doel is.

In de media en politiek wordt echter ook steeds geleuterd over de hele bevolking inenten, testbewijzen R-waardes en vaccinatiepaspoort. Dat is een strategie die je toepast als je een ziekte uit wil roeien. Kan, maar benoem dat zodat we het erover kunnen hebben of dat zinvol en haalbaar is (import en mutaties uit het buitenland).