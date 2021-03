Museumplein, Amsterdam, vanavond

Het gaat niet best met de prikstrategie. Om niet te zeggen dat Hugo de Jonge Kan Niks. Maar ook Mark Rutte heeft de boot gemist vorig jaar, toen er via het Leidse bedrijf Halix in vaccinproductie kon worden geïnvesteerd. Dat zag zelfs Hertzberger, waarop wij uit wat Kamerstukken de verborgen ontkenning opvisten die enkele dagen later door de NOS uitgebreid werd bevestigd: Rutte was te laat met investeringen in nationale vaccincapaciteit. En nu rijden de vrachtwagens vol vaccins naar overal behalve uw oude vadertje. Tegelijkertijd hebben we overcapaciteit, is er van priklogistiek geen sprake en lijkt iedereen die zelf belt een vaccinvoordringer te kunnen worden. Niet omdat het aso's zijn, maar omdat niemand de routekaart van Rutte begrijpt en de bellijnen dus onbezet blijven. Ondertussen woedt in Europa een oorlog om prikmunitie (moetleesdraad), waarin Brussel zich haast om een EU vaccin-ausweis in te voeren. Bestuurlijke vernauwing van individuele vrijheid als dekmantel voor een verdeelde EU.

Zolang Schengen bestaat, kun je - ook tegen "dringende negatieve reisadviezen" in - gewoon alle grenzen van deelnemende landen vrijuit oversteken. Ze mogen je hooguit beboeten als je geen negatieve pcr-test bij je draagt, maar geen toegang tot het land weigeren. Dat is het "offer" dat Brussel brengt om het paradepaardje van de EU niet in gevaar te brengen: open binnengrenzen. Dat leidt echter tot een bestuurlijke omweg die dat grensgat alsnog moet dichten: een Europees vaccinpaspoort: de "Digital Green Pass", dat hier op GS al een tijdje met argwaan bekeken wordt omdat het een bestuurlijke vrijheidsberoving is en geen geneesmiddel.

Daglichtarme landen als Zweden en Denemarken zijn nu al apetrots op hun voornemens om vaccinatie direct te koppelen aan vrijheden om te sporten, te dineren of te zuipen. Zonbestemmingen als Griekenland en Spanje staan in het voorportaal van een vaccinpaspoort. De Britten overwegen zelfs een poremscanner voor pubtoegang - veel Chineser wordt het niet qua koppeling van privacy aan sociale kredietsystemen. Nederland en Duitsland zijn op nationale schaal weliswaar terughoudender (hoewel in Duitsland al deelstaten zijn die hun eigen test- en terrastoegangsplan beginnen te trekken), maar Brussel wil de boel bij elkaar houden en dan staan Mutti & Mark natuurlijk braaf vooraan. D'66 is sowieso voor het oormerken van iedereen want die haten gewone mensen en hun schurfterige plebsvrijheid van all-inclusive buffetvakanties met schültenbrausmaak.

Dat binnen de Brusselse bureaucratische virusbestrijding het "Meer Europa"-opportunisme volgens de EU-zeloten de enige optie is, mag niemand verbazen. Dat de EU-trein maar één richting op dendert (vóóruit) weten we ook. In Brussel is niets tijdelijk, om JA21-Europarlementariër (ja, die zijn er ook al - red.) Rob Roos te citeren, die beschrijft hoe de Digital Green Pass versneld door het (sowieso zielloze en willoze) Europarlement geloodst wordt door de ondemocratische Europese Commissie:

Zo kennen we de EU: democratische verantwoording louter op papier. Zulke op ondemocratische wijze doorgedramde "spoedmaatregelen" zouden tot de omverwerping van de EU moeten leiden. Maar demense zullen zich wel weer schouderophalend naar de slachtbank van hun eigen vrijheid laten leiden. Door een moloch die bestuurd wordt door politieke ideologie, lobbybelangen van multinationals en die wordt gechanteerd door energielanden en vluchtelingenstuwmeren. En dat alles bijeen gehouden door een ponzimunt in een piramidespel dat gevaarlijk overhelt boven een onmetelijk diep schuldenravijn.

Wij zijn wakker wappie. Maxim Februari is wakker wappie. Maar we zijn ook wakker wappie genoeg om te weten dat de door macht & media bespeelde publieke kudde gewillig of zelfs gretig in zal stemmen met een beetje short term gain (hoera kroegbezoek!) zonder oog voor de long term pain (sociale paspoorten met bioscans, centraal beheerd in Brussel). Maar voordat we voor de zes miljoenste keer "dit hebben we altijd al geweten" moeten verzuchten over een paar jaar, moet dit ook alvast gezegd zijn: Iedereen die beweert dat “een vaccinpaspoort leidt tot meer vrijheid”, is een ontiegelijk dom schaap of bewust kwaadaardig, en sowieso een gevaar voor de vrije samenleving. Niets minder.

Burgerlijke ongehoorzaamheid. Wie durft, nu het nog kan? België moet van de rechter binnen dertig dagen weer helemaal open. Mooi op tijd om het Berlaymont in Brussel te bestormen en alle digitale groene persoonsbewijzen te verbranden voordat ze kunnen worden uitgereikt...