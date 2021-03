Is dus gekoppeld aan het aantal besmettingen gemiddeld per 7 dagen en dat moet onder de 100 liggen per 100.000.

Doe dat eens voor NL met 17 miljoen en 99 besmettingen per 100.000 en de ziekenhuizen hebben allemaal code diep zwart

Leuk experiment voor een pinkeltje deelstaat met nog geen miljoen inwoners maar doen we (gelukkig) niks mee