Vaccineren of vrijheid?

Wat ik begrepen heb is dat er nu wordt gesproken over een vaccinatiepaspoort. Zowel op Europees niveau als op landelijk niveau. Je laten vaccineren wordt geen verplichting. MAAR!

Als je straks geen vaccinatiepaspoort (VPP) hebt kun je straks niet bepaalde winkels in en je wordt bijv. geweigerd bij de Appie, de kroeg of een restaurant in Nederland. UWV kantoor binnenlopen zonder VPP? Nope. Solliciteren zonder VPP? Nope. Bezorger worden, Postnl medewerker worden, pizzabezorger enz. Nope.

Maar ook niet naar Duitsland, Griekenland, Frankrijk, of om het welk ander land, kunt gaan zonder VPP.

Skiën in Oostenrijk? VPP. Weekje Kos? VPP. Of even over de grens in België boodschappen doen. VPP.

Hoe gaan al deze bedrijven, instellingen en de (r)overheid dit controleren? Gaan we weer grenscontroles invoeren? (Graag) Moeten we badges op onze kleding dragen om een winkel of overheidsgebouw binnen te mogen komen? Nare associatie, doe maar niet. Moet je straks via een app op je smartphone laten zien dat je gevaccineerd bent? Moet je dus een smartphone hebben?

Ik heb dus, als deze maatregel of wet wordt ingevoerd of aangenomen, geen vrije keuze meer. Ik word dus verplicht om mij te laten vaccineren als ik mij “vrij” in de samenleving wil begeven.

M.a.w. als je je dus vrij wilt bewegen in Nederland of Europa en de wereld, wordt je, indirect, toch gedwongen om je te laten vaccineren.

Nu gaat het om het Covid-19 virus. Over 10 jaar krijgen we weer een nieuw virus, en dan nog één, en nog één. Moeten we ons dan ook dáár weer tegen laten inenten?

Wordt straks, als er een baby geboren wordt, preventief naast de hielprik ook een chip ingespoten? Zo’n chip die op elk moment van de dag kan zien waar jij bent. Of je niet ziek bent? Een soort van tracking cookie dus. Maar dan real live. Handig toch?

Niet? Dat wil je niet?

Maar we worden nu al dagelijks gevolgd door camera’s, uitgaves die we doen met onze bankpas, aankopen via internet, transacties die we doen via onze bank. AH, Jumbo, Google, FB, YouTube, Instagram, Twitter, onze regering, geheime diensten, noem maar op. Ze weten allemaal wat we eten, wat we drinken, wat onze politieke voorkeur heeft en met je “slimme” meter in huis weet het energiebedrijf wanneer je op vakantie bent en het waterleidingbedrijf weet precies wanneer en hoeveel op een dag jij moet schijten.

Kortom. Technologie, computers, internet, vliegen, Industrie, innovatie, het heeft ons zeker veel gebracht. Ik kan daardoor dit stukje plaatsen op internet, waar iedereen die maar een internet aansluiting heeft, over de hele wereld, het kan lezen. Geweldig.

Maar het is niet allemaal geweldig. Pedonetwerken via het “Darknet” konden daardoor ook ontstaan. ISIS die moslims konden ronselen via filmpjes op YT om de westerse wereld en ideologie aan te vallen. Valse info verspreiden, leugens verspreiden, politiek gewin behalen via internet. Er wordt tegenwoordig al jaren een oorlog gevoerd door regeringen, allemaal, via het internet. Die atoombom is allang niet meer belangrijk. Een natie hacken waardoor ze die bom niet kunnen afschieten is veel belangrijker geworden. Informatie is het nieuwe goud geworden.

Is er dan niets meer leuk aan al die vooruitgang sinds de jaren 50? Natuurlijk wel. Ik heb vorig jaar nog een spel van 50 GB binnen no time binnen gehaald op mijn PC. Bellen met een mini pc in je broekzak wat vroeger een computerruimte nodig had van 1000 vierkante meter. En een seksfilm downloaden van 50 mb is nu natuurlijk meteen af te spelen in HD of 4K i.p.v. een half uur te moeten wachten voordat hij binnen is.

En nu is dit virus in de wereld waarover je op het internet heel veel voor en tegenstanders kunt vinden m.b.t. de aanpak daarvan. En ik vind daar dus wat van. En met mij dus heel veel andere mensen.

Wat het lastig maakt in deze virus crisis, is dat er heel veel “deskundigen” zijn die in programma’s op tv, kranten en ook internet hun zegje mogen doen en dat als waarheid verkondigen. Daar bovenop hebben wij o.a. het RIVM dat nu als ons kabinet regeert en ons kabinet dat als makke schapen achter datzelfde RIVM aanloopt. Mondkapje helpt. Mondkapje helpt niet. O ja, toch wel. Enz.

Avondklok? Helpt niet. Markten sluiten? Helpt niet. Winkels sluiten? Helpt niet. We zien de cijfers met coronabesmettingen oplopen en de inkomsten van winkeliers dalen. Faillissementen en zelfmoorden stijgen ook. Huiselijk geweld is toegenomen. Honderden duizenden banen verloren. Huisuitzettingen vanwege geen inkomsten meer. Meer daklozen. Nog meer mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank of mogen hopen op enige ander vorm van hulp.

De lijst om op te noemen wat er mis is met de maatregelen van ons kabinet is nog véél langer.

En dan nu is hier dit vaccin. Dat vaccin dat verlossing moet brengen. Dat vaccin dat onze “vrijheid” weer gaat terug geven. Dat vaccin dat al onze problemen als sneeuw aan de horizon zal laten verdwijnen.

Yeah right! NOT! We zullen nog Jaren last blijven houden van deze economische recessie waar ons kabinet ons ingestort heeft. We zullen moeten bloeden om al die miljarden te moeten terug te betalen aan onze overheid. Overheid, landelijk en lokaal, banken, woningcorporaties en winkelverhuurders, noem maar op, ze willen “hun” geld terug. O.z.b. , watergeld, reinigingsgeld, parkeergelden, het wordt allemaal duurder. Maar ook het brood bij de bakker, het vlees bij de slager want die moeten ook hun achtergestelde “lening” terug betalen en willen daarnaast ook nog wat te eten hebben.

Is dit doemdenken? Misschien. Ik noem mezelf liever een realist. Ik kijk op een iets andere manier naar Nederland en de wereld dan andere mensen doen.

Je mag me ook een wappie noemen. Maar dat vind ik zo’n dooddoener. Zo’n uitspraak, alleen maar bedoeld om iemand uit te sluiten van het debat. Iemand zij is tegen mij in een discussie tussen 8 man over politiek, ik was de enige die rechts stemt. Quote: Jij stemt dan wel Geert Wilders maar jij bent dan toevallig geen racist. Einde quote. Huh? Ik zei. Quote: Jij bent af! Einde Quote. M.a.w. als je GW stemt, dus een voor jou een verkeerde mening hebt of keuze maakt, ben je dus een racist. Daar bedoel ik dus mee dat als je iemand wegzet als wappie de discussie eigenlijk al op slot gooit voordat hij is begonnen.

Ik vind het daarom in deze onzekere tijd met heel veel meningen en “on en waarheden” erg moeilijk om een keuze te maken tussen wel of niet vaccineren. Ik ben zeker geen antivaxxer. Verre van dat. Als niemand de dktp prik had genomen hadden we nu geen 17 miljoen legale en 1 miljoen illegale inwoners gehad.

Maar deze prik? Ik weet het niet.

Maar waar stopt het als deze maatregel, dat vaccinatiepaspoort, want hier zijn we dit epistel mee begonnen, wordt ingevoerd? Stopt het werkelijk met het invoeren van dit paspoort?

Ik ben bang. Heel bang.

Maar niet voor dit virus en de toekomstige virussen die er zeker gaan komen. Ik ben bang voor al die zogenaamde “deskundigen” en politici die onze vrijheden en onze vrije keuzes willen ontnemen en zogenaamd het “beste” met ons voor hebben.

En nog even wat.

Als je het verschil niet weet tussen een hielprik, waarbij gewoon een druppeltje bloed wordt afgenomen, en niets geïnjecteerd, om te bepalen of je een zeldzame ziekte hebt en een chip die je injecteert.

Tja.