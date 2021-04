Mensen. Geloof vandaag NIETS. Hugo die zegt dat hij gaat prikken. Mark die over de Onderste Steen begint. Bente die de immigratie gaat aanpakken. Windmolens die goed voor het milieu zijn. Een D66-er die "dat verklaar en beloof ik" zegt. GroenLinks, die zegt dat dinges er voor het klimaat zit. Ferd in quarantaine. De NOS die nieuws van alle kanten brengt. Jorritsma en Ollongren die beweren dat zij integer zijn. Die nieuwe Harry Piekema (v) van de Albert Heijn die zogenaamd zwanger is. Het is allemaal gelogen. Teleurstelling is gerealiseerde hoop. En dat vierhonderd meter lange "omstreden" containerschip vol met dekselse voorbipsbrommertjes is nog lange niet nog lange niet in Rotterdam. Talk to the hand. Sterkte vandaag.