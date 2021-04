:

maar over Boef. Leuke anekdote. Ik ik kende hem via mijn pa zaliger, Paps was eind jaren '80 en jaren '90 vorige eeuw directeur van een zeer grote projektinrichter en Jan wilde natuurlijk dolgraag zaken doen met mijn vader. Pa wist natuurlijk wat voor vlees hij in de kuip had en nodigde hem altijd uit voor eten en drank in Maastricht. Mooie was, Jan wilde altijd de dag voor carnaval komen. Maw carnavals zaterdag. Pa had dan een kamer geregeld bij hotel Ducasque aan het Vrijthof en dan kwam hij met de trein. Hele lange lunch en dan de kroeg in en dan probeerde hij mee te blèren met Maastrichtse carnavals liedjes. Vond hij fantastisch. En dan in de vroege uurtjes in de olie hangend arm in arm zingend richting hotel.

Maw hij was een zeer aardige en royale honingbeer. Mooie tijden!