U weet nog wel hoe de Amsterdamse geitenwollenwethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) er met haastige spoed een of ander flutonderzoek doorheen heeft gedramd teneinde half Amsterdam (ter info: dat is een dichtbevolkte stad) vol te plempen met foeilelijke vogelshredders. Niet dat de Amsterdammer veel aan windmolens heeft, geloof de mooie praatjes niet want de stroom wordt toch opgekocht door Amazon of zo, maar dan gaat Van Doorninck nou eenmaal zo lekker de geschiedenisboeken in. Konden we eerst nog wel lachen om de soap die zich voornamelijk op IJburg afspeelde, nu ook alle andere randgebieden van Amsterdam worden geofferd voor een sticker in het schriftje van de wethouder wordt het verhaal wel wat sip. De bewoners worden keihard in hun hemd gezet en dat terwijl er hevig verzet is, de risico's onvoldoende onderzocht zijn, de communicatie uitermate gebrekkig is en er niet gekeken wordt naar alternatieven. Amsterdam moet, Amsterdam zal en GroenLinks moet en GroenLinks zal.

En nu dit weer: een hysterische verzameling 'artsen' (hopelijk niet die koekoekskinderen van het Museumplein) hebben hun bezorgdheid uitgesproken over het gezondheidsrapport van het RIVM, dat zou gaan om veel lagere windmolens dan de geplande megaturbines in Amsterdam. Windmolens moeten nou eenmaal een eindje uit de buurt blijven van mensen, hoe hoger hoe verder, maar dat is in """het ambitieuze""" Amsterdam onmogelijk. Toevallig wonen die artsen allemaal in Noord en op IJburg, want toen de huizenprijzen in de rest van Nederland werden verkracht hoorde je ze niet MAAR NU WEL WEGENS ACHTERTUIN. En wie zijn die artsen? Een verloskundige, een internist, een kinderpsychiater, een moleculair farmacoloog, een kno-arts en een cardioloog. De absolute Champions League, zeg maar, zo haalde de verloskundige een baby met de naam Richard eruit maar dat was met slagschaduw van de windmolen en toen was de baby blind. Desalniettemin zitten er vanavond om 19.30 uur weer een miljoen Amsterdammers klaar voor de digitale inspreekavond over windmolens omdat het beleid gewoon niet deugt. Zie je nou wat je gedaan hebt, GroenLinks? Iedereen is doodongelukkig en het komt allemaal door jullie.