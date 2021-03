Peakkkk GroenLinks weer, dit gekonkel in Amsterdam. Er was gisteren maar weer eens een raadsvergadering met als puntje 7 van de agenda 'Windmolens' en inmiddels heeft de halve stad het inbelnummer van de raad achter de sneltoets. GroenLinks wil de stad per se volplempen met joekels van windmolens, de buurgemeenten hebben zoiets van 'zoek het zelf lekker uit' en megaturbines binnen de Ring kwakken is (op het havengebied na) nogal ingewikkeld. Blijkt nu dus weer dat de geitenwollenwethouder Marieke van Doorninck, die u vooral kent als de sloper van bomen en Koningin van de Biomassa, een draagvlakonderzoek eerder naar buiten heeft gebracht om een stemming in de Provinciale Staten te kunnen manipuleren. Die stemming ging over het terugbrengen van de afstandsregel van 600 meter van windturbines naar woonhuizen - een windmolen in de buurt van een huis is (ook om gezondheidsredenen) vrij kudt, maar met een afstand van 600 meter tussen windturbine en woonhuis kun je in Amsterdam niet zo veel.

"Het zou mooi zijn als we 21 oktober kunnen halen om het rapport naar buiten te brengen (dan staat het ’s ochtends 22 oktober in de krant), om het beeld over draagvlak in Amsterdam weer te geven", aldus Van Doorninck in interne stukken. We hebben inderdaad gemerkt dat er heel veel draagvlak is, er zijn zelfs allerlei actiegroepen opgericht om te vieren dat er zo veel draagvlak is! Heel Amsterdam is dolblij met het plannetje van GroenLinks om ándere mensen op te zadelen met schadelijk laagfrequent geluid en slagschaduws in hun achtertuin zodat zíj zichzelf op de borst kunnen kloppen. IJburg is dolblij. Amsterdam-Noord is dolblij. De rest van NL lachen. Maar in Amsterdam zitten ze ermee, met deze ellende, met de prestatiedrang van zo'n wethouder, die zichzelf met hoofdletters in de geschiedenisboeken wil kalken. IEDEREEN is er klaar mee. Kevin Kreuger van JA21 is er klaar mee ("Het is een heel manipulatief onderzoek dat ook nog eens manipulatief door deze wethouder is ingezet. Hier is zeker het laatste woord nog niet over gezegd"), Johnas van Lammeren van de Dieren is er klaar mee ("Het is niet voor het eerst dat deze wethouder via trucs de uitslag probeert te beïnvloeden. Het is het sturen van de resultaten, in plaats van luisteren naar wat de bewoners echt willen"), Stijn Nijssen van de vvd is er klaar mee ("Het wordt gewoon doorgedrukt"), Diederik Boomsma (CDA) is er klaar mee (alleen de haven volbouwen), de kiezer is er klaar mee en zelfs de achterban van GroenLinks is er klaar mee.

De enige afstand die momenteel 600 meter bedraagt is die tussen de regenten GroenLinks en de burger.