Welkom in 2021, dieren worden vermenselijkt, mensen verdierlijkt, en God in het verdomhoekje. Niet heel netjes hoe de beste man de hond heeft geëuthanaseerd. In de eerste plaats horen husky's hier ook niet, het zijn beestjes die zware arbeid in de sneeuw horen te verrichten. Maar ja dan mensenkinderen, met tangen uit de baarmoeder gerukt en daarna in een verzwaarde jutezak de vaart in. En dat is dan allemaal ok. Dat is niet ok.