@Analia von Solmsch | 29-03-21 | 17:21: Of het ongeveer dezelfde samenstelling is (in jouw termen) weet ik niet. Veel mensen hebben geen of nauwelijks last van corona, dus een positieve testuitslag geeft bijzonder weinig echte informatie, ook al omdat die pcr er niet voor bedoeld is en er dus ook de nodige false positives zijn.

Ik beperk me liever tot het aantal doden, waarbij je je ook nog eens kunt afvragen of die aan of met corona zijn gestorven, en de ic-capaciteit. Dat die capaciteit niet of niet wezenlijk is opgeschaald zegt ook wel iets - kennelijk niet zo'n big deal, die corona.



Dat er mensen zijn die er lang last van hebben wordt er ook bijgesleept, maar cijfers worden niet gegeven. Vervelend genoeg natuurlijk, maar ook daarin niet erg verschillend van griep.



Kortom, die avondklok kan straks rustig naar 22:05 uur.