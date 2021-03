Echt het toonbeeld van een vrome gelovige, deze Urker skinhead. Met zo'n typische proleten BMW inrijden op een journalist. Ik hoop dat hij een passende straf krijgt, maar het zal wel weer een 'foei' gesprekje worden.

Ook gezellig zijn die refo-scholen waar leerlingen die vallen op hetzelfde geslacht gedwongen worden 'uit de kast' te komen: een 'vertrouwenspersoon' (vertrouwenspersoon, my ass) van school waar zo'n jongen of meisje met zijn/haar probleem naartoe is gegaan, en die even later zegt dat ze hun geaardheid moeten opbiechten tegen hun ouders, of anders doet de school het (de ouders staan al bij de receptie te wachten). Staat vandaag weer te lezen in de Volkskrant.

Naam van de school: Gomarus, die van de 'preciezen' in de godsdiensttwisten tijdens het Twaalfjarig Bestand:

"De aanhangers van de Leidse theoloog Franciscus Gomarus (Gomaristen, contraremonstranten of preciezen genoemd) geloofden dat God had voorbeschikt, of iemand in de hemel zou komen of tot de hel verdoemd zou zijn. De mens zou daarop dus geen invloed kunnen uitoefenen."

Lekker als je die ouwe scherpslijper als naam voor je school kiest. Waarom niet liever zijn tegenstander Arminius? Had veel 'modernere' inzichten:

"De aanhangers van Gomarus’ stadgenoot Jacobus Arminius (Arminianen, remonstranten of rekkelijken) legden echter de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. De mens zou in hun opvattingen een vrije wil bezitten om te kiezen tussen een leven van deugd of zonde."

Nou ja, gelovigen....... ik heb het er niet zo op.