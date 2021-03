Wat is een wappie? Jezelf op laten sluiten voor een ziekte met de mortaliteit van 0,23%? Rond de mortaliteit van een zware griep. We doen het voor de ouderen? Tot met 2019 stond iedereen vrolijk kuchend de griep rond te strooien en waren diezelfde dodenaantallen geen probleem. We doen het voor het zorgpersoneel? In 1 jaar tijd geen IC bed erbij of personeel erbij. Drogredenen, die simpel kunnen worden getackeld, met de juiste maatregelen. Niets in die richting. RIVM cijfers, die niets verklaren of de ziekte meer of minder mensen heeft besmet. Winkels van Internationals kunnen gewoon mensen binnenlaten, lokale middenstand moet thuis zitten. Alsof hun winkel meer besmettingen zou veroorzaken. De EU en Markie voorop waren al helemaal niet met beleid bezig, de afgelopen jaren, om dit soort mondiale bedrijven te bevoordelen. Nee joh, niets aan de hand, gewoon doorlopen. Misschien is het beter om te kijken wat mensen doen, en na te denken wat het gevolg voor de een (MKB) en het gevolg voor de ander is (Multinational), ipv te geloven wat mensen zeggen.

Mondkapjes helpen niet, algemeen bekend. Waarom moet je hem dan opdoen? Bezijdens psychologische schade creeren? Een avondklok? Na 9 wordt het virus gevaarlijk. Om in de maand van het suikerfeest pas om 10 uur gevaarlijk te worden? Volgens mij is het heel simpel, als de overheid mensen moet opsluiten en overtuigen van een dodelijke ziekte, dan klopt dit niet. Als de lijken op straat liggen blijven mensen vanzelf wel thuis. Ik zie ze niet liggen. Als je dan kijkt naar het aantal corona doden over 2020. Griepdoden bestaan niet meer? Waar is die griep dan heen? Met pensioen? Vooral niet doorvragen. s'Lands grootste leugenaar in de geschiedenis zal hier vast wel de waarheid over spreken, toch? Onderwijl andere naar voren te schuiven, zodat zijn handjes schoon blijven. Waarom zou hij dat doen? Vooral niet doorvragen of doordenken. Ook vergeten dat Rutte jaarlijks in Bazel komt bij het WEF, die deze situatie wil uitbuiten om de Great Reset door te duwen. Build Back Better. U zult niets meer bezitten maar u zult gelukkig zijn. Ik begrijp het, dat is echt allemaal toeval en domme pech dat dit slecht afstraald op Rutte. De man zijn palmares is uitblinkend natuurlijk. Heeft in Brussel altijd het maximale voor Nederland eruit getrokken, natuurlijk. Welke bevolkingsgroep zou hier nu het wappie zijn. Die mongool die alleen in zijn auto zit met een mondkap op? Of de groep die terechte kritische vragen heeft, of deze overheid nog wel werkt voor de mensen?