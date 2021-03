Tsja. We kunnen niet zeggen dat er geen probleem is met racisme. De enige mensen die zeggen dat er geen probleem is zijn (veelal) oudere blanke mannen (en vrouwen).

Ik bedoel het oordeel dat 'ze dan maar beter hun best moeten doen' of 'waarom spelen er zoveel donkere jongens in Oranje' of 'ze moeten niet zo zeuren' etc.

Dat zegt natuurlijk alles. Het beaamt precies wat mensen zeggen. Er is gewoon sprake van vooroordelen op basis van kleur en afkomst. Is niet vreemd. Doen alle mensen. Maar wees er dan gewoon eerlijk over en besef dat we er iets aan moeten doen. Niet alleen blanken maar ook zwarten en moslims en christenen en joden etc.