@maximus. Dat is inderdaad mijn geluk. En indien nodig, zal ik zeker antibiotica nemen.

Over de noodzakelijkheid van het vaccin heb ik zo mijn twijfels..

Vorig jaar gingen we allemaal aan de maatregelen. Dit om ouderen en kwetsbare te beschermen. Wanneer deze groep - al dan niet middels een vaccin - beschermd is, zijn we er toch?

Daarnaast vertrouw ik de politiek niet. (Gek he?)

En dus wil ik daadwerkelijk ZIEN dat we onze vrijheden terugkrijgen. Maar dan ook echt terug.

Uiteindelijk zal ik het prikkie vast eens gaan halen. Misschien wel tijdens de volgende rond. Als iedereen door de verminderde werking weer opnieuw moet.

En dan wil ik zelf kiezen welke ik wil.

Niet middels een programma door leeftijd.

Tzt is misschien meer duidelijk welke het beste zijn.. etc.

Dat noemen we zelfbeschikking.