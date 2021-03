Een boswachter die Jeroen de Koe heet en die land wil afpakken van hardwerkende veehouders om er "natuur" van te maken, het kan bij Nieuwsuur, waar de War on Boeren onverdroten voortduurt. Nu met een offensief van boswachters, de ANWB (!) en die knakker van Trouw die de C02-uitstoot van zijn geboortejaar in z'n bio heeft.

Het wordt echt veel te druk in de natuur die we nu hebben, en daarom moeten we meer natuurgebieden krijgen. Al die *kuch* mondaine wereldburgers die meermalen per jaar in het vliegmasjien stappen (hoi Rob Jetten) moeten door de kerona nu in Nederland blijven en ja, dat wordt het druk in Nederland. Ieder weekend alle bermen van de Posbank vol met geparkeerde auto's en op wildcamera's zijn meer mensen alsdan wild te zien.

We hebben niet te weinig natuur in Nederland, we hebben te veel mensen in Nederland. En het helpt ook niet dat Bente Becker en de vvd al tien jaar lang dit land aan het volproppen zijn met invasieve exoten.

En we hebben ook veel te veel natuurorganisaties in Nederland. De een roept om grasland voor de weidevogels en de grutto's, de ander roept om coulissenlandschap en bomen voor grutto-opeters als de buizerd en de bruine kiekendief. En ondertussen kwakt VVD66 al die Natura-gebieden vol met windmolens en moeten er ook nog 300.000 woningen gebouwd worden. (En datacenters voor al die mensen in die woningen.)

Mooie kerel uit de Nieuwsuur-repo is Jaap Dirkmaat van Het Nederlandse Cultuurlandschap alias De Postcodeloterij (vanaf 2:05). Cultuurlandschap (zie kaart onder) is groen, en boerenland is grijs. Klik HIERRR voor highres provinciekaarten met "cultuurlandschap" in uw eigen regio. (Eh... sinds wanneer is die dorre toendra Oostvaardersplassen natuur?)

Heel Nederland groen cultuurlandschap maken kost 600 miljoen, per jaar. Maar het is dan de vraag of u er wat te eten en te drinken bij heeft.