Aanvankelijk dachten we dat de iconische PvdA-stegosaurus John Leerdam eveneens 0 stemmen had gekregen, maar John bleek toch een absolute stemmenmagneet met 12 stemmen. Blijven er nog twee over. Twee kandidaten met NUL voorkeurstemmen. Geen stem van mama, die stemde gewoon weer op de eerste vrouw. Geen stem van papa, die ging voor de lijsttrekker. Geen stem van de vriendin, die dook weer op de Diertjes. Geen stem van oom Dirk, die zogenaamd vvd stemt maar iedereen weet dat de beste man helemaal in de ban van de Geert is, alleen durft-ie dat niet te zeggen op verjaardagen. Geen stem van... iemand. Gewoon NUL stemmen. Geen buurman, geen neef, geen barvrouw uit je favoriete café, geen zus, geen maat in het voetbalteam, geen collega in het D66-klasje, geen Bilal, geen collega bij de marine, geen eigenaar van een sekswinkel, NIEMAND. Dan ben je dus gewoon... een énorme winnaar. Een totale kampioen. Een totale kampioen die dapper dobbert op een zee van zinkende uitslovers, zoals die John Leerdam met z'n 12 stemmen. Iets minder kampioen dan Jesse Klaver weliswaar, die zelfs door zijn eigen GroenLinks-stemmers volledig werd uitgebraakt, maar wel een kampioen. Met trots presenteren wij u de twee kandidaat-Kamerleden met NUL voorkeurstemmen.

Thomas Hellebrand (#72 bij D66) - 0 stemmen

Het is toch legendarisch om op de Facebook-pagina van Thomas Hellebrand, de nummer 72 van D66, iets te lezen over 'aim high' want Thomas kreeg NUL stemmen. Geen enkele stem. Geen verovering in de kroeg die dacht: laat ik het rondje van Thomas Hellebrand eens even rood maken. Thomas werd geboren op Sint Maarten (toen het eenmaal kon naaide hij eruit naar Nederland om zich bij de Jonge Democraten en in Brussel te professionaliseren in Toegepaste Jettenbotkunde) en Thomas is dus niet op die lijst gekwakt als backbencher ofzo, maar hij was LIJSTDUWER. Hahahahahahaa Thomas jongen, gecondoleerd met jezelf.

Freek Marchal (#53 bij CDA) - 0 stemmen

We weten eigenlijk helemaal niet of dit Freek Marchal is maar we gokken het er maar op. Freek deed iets bij het CDA in Heerhugowaard, al weten we helemaal niet of Freek wel bestaat, en als hij wel bestaat is het een luitenant ter zee 1ste klasse en dat verklaart zijn relatie met het Caraïbisch gebied. Want eerlijk is eerlijk, Freek was staartlijstkandidaat (alleen de eerste 51 kandidaten telden echt mee) voor het Caraïbisch gebied. En kreeg... NUL stemmen. Dat er helemaal niemand op dat eiland zit, onder de palmboom, beetje kokosnoten vreten en Caipirinhaatjes wegtanken en dan denkt: weet je wat, ik gun die Freek wel een stemmetje. Een van zijn kameraden op zo'n schip die daar dan toevallig nog zit. Of dat een van zijn 209 volgers op Twitter dacht: Freek is mijn man. NIEMAND. Als niemand het doet doen wij het wel: Freek Marchal we houden van je.

