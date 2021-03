Daarom is mijn stem verleden week naar Volt gegaan. Die partij heeft tenminste door hoe het eiereneten in elkaar steekt. Ik noem u twee dingen: A, de EU is er, en heeft de dikste vinger in onze pap. B, we hebben er vrijwel niets over te vertellen hoe die vinger roert. (beeld u hierbij in dat ik de twee punten met mijn vingers nadrukkelijk gesticuleer zoals een politicus dat heeft leren doen)

Zeg nu zelf, we zijn ondertussen vuistdiep die EU ingemasseerd. Heeft u er ooit expliciet voor gekozen? Nee. Er zijn een paar decennia voorbij gegaan en we hebben ineens een politiek systeem waarbij onbekende lieden in Brussel technocratisch bepalen dat er bijvoorbeeld camera's aan boord van vissersschepen moeten.

Volt wind er geen doekjes om. Als u ziet hoe ver we al zonder tegengeluid door de jaren heen richting een verenigde staten van Europa worden geleid, kunt u het beter accepteren. Volt, een partij die het dan nog enigszins begrijpelijk wil houden voor u, de burger.