Dat is het Kaag-effect.

De media hoopten op beweging, op reuring, op minstens een beetje ophef na al die lange dagen van leugens op leugens, gemeenplaatsen na gemeenplaatsen, beloftes na beloftes. En toen gebeurde het. Landslide! Kaag naar boven gevallen, dwars door het glazen plafond van de Tweede Kamer! Wie hat dat nou gedacht!

En toen kwam alles samen voor de deugers, en dus ook voor de deugende journalisten, de deugende commentatoren en de deugende duiders. Nog geen tien minuten hadden ze nodig om de kaders van het sprookje dat zich ontvouwde uit te tekenen. Natuurlijk, zo had het moeten zijn, zo stond het in de sterren geschreven, zo had de kiezer, nee het lot, nee God beslist, Kaag is de nieuwe messias, de redder des vaderlands, de grote leider, degene die op het juiste moment aan de juiste kant van de geschiedenis exact het juiste heeft gezegd en gedaan en daarom de juiste persoon is, de uitverkorene.

Zo ontstaan mythes. Kaag was Kaag, Kaag is Kaag, de Kaag van een week geleden is precies de Kaag van vandaag, maar nu ze door dat plafond is gevallen vinden de media dat zij een metamorfose heeft ondergaan, dat zij ontzettend heeft bijgeleerd, dat zij de laatste week zo veranderd is, zo veel meer Kaag heeft laten zien, tot bloei en tot groei is gekomen. Kaag is gewoon Kaag, maar de pers maakte van haar in dat ene ogenblik waarop die zetelwinst voor het eerst werd aangekondigd tot een nieuw persoon, een ander persoon, tot iemand waarop we al die tijd gewacht hebben, tot grote belofte, tot hogepriesteres.

Want ach, dat klimaat, ach dat racisme, ach die Islamofobie, ach die misogynie. Het land lijdt, het land zucht en het land steunt, de staat van Nederland is zorgelijk. Dat wisten we allemaal, maar we vreesden dat horden extreem-rechtse hyena's, in opdracht van de kiezer, zich op de lijdenden zouden storten en hen zouden verscheuren, maar die kiezer besliste anders, die kiezer koos voor wat de media zich wensten, voor progressief beleid, voor het fatsoen. De kiezer kwam tot inkeer, en het was Kaag en Kaag alleen die dat kennelijk kon bewerkstelligen.

Kaag brengt de kentering. Kijk naar de uitslag, Kaag brengt de verandering, Kaag gooit het roer om, Kaag, Kaag, Kaag......

En degene die het meest beïnvloed wordt door dat effect is Kaag zelf. Kaag is nog steeds dezeldfe Kaag, geen steek veranderd, maar ze wordt nu totaal anders bejegend, de context is totaal anders, en ze reageert daar onmiddellijk op, meet zich a posteriori de rol aan die haar wordt toegedicht, die van hogepriesteres. Dat ligt in haar aard, zo is ze altijd geweest. Ze lijkt veranderd juist omdat ze zichzelf is gebleven, de diplomaat, de opportunist, de toneelspeler. De rol bevalt haar zichtbaar, ze straalt, heeft meteen een nog grotere mond dan ze al had, stelt zich op alsof ze al minister-president is. En de journalisten? Ze buigen voor haar, knielen voor haar in deemoed.