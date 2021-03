Ik heb eens een discussie gehad met een D66 stemmer, die er van overtuigd was, dat linkse mensen positief, menslievend, begaan met de wereld, en de natuur waren, en rechtse mensen het omgekeerde en dus slecht waren.

Hij had op een gegeven moment een probleem.

Hij vertelde dat zijn zoon van de (linkse)kweekschool af was gegaan, en dienst had genomen bij de Kmar en nu behoorlijk rechtse ideeen had gekregen.

Dat was natuurlijk even slikken.

Want die zoon was in betrekkelijk korte tijd volgens zijn mensbeeld veranderd van een "goed" links mens in een "slecht" rechts mens.

Gelukkig had ik die discussie ook met Beste_D66_Landgenoten gehad, die ook denkt dat PVV stemmers 'slechte mensen", en "extreem-rechts"zijn.

Wat nou als ik anders ga stemmen, dan verander ik plotseling van 'slecht' naar 'goed'?

Dan heb ik het licht vast gezien?

En andersom?

Het is dus baarlijke nonsens. Mensen zijn mensen.

Onder elk politiek label zitten goede mensen en rotzakken.

Degenen die op grond van iemands politieke keuze mensen een label proberen op te plakken als 'slecht' mens.

Dat zijn de echte 'slechte' mensen in de maatschappij.