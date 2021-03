Zie je wel. Die achterlijke woke kneuzen kruipen steeds verder omhoog. Ik zei het al en ik blijf het zeggen. Die hele 'woke cultuur' zal ervoor zorgen dat er geen steen meer op de andere zal blijven. Deze bruikbare idioten zullen Nederland tot op de grond toe afbreken. Moet je eens kijken wat er in Amerika gebeurt met dat woke volk. Moet je eens kijken wat die gemankeerden met Evergreen college en Bret Weinstein hebben gedaan. Het is ook Jordan Peterson die ons telkens weer gewaarschuwd heeft voor die woke sukkels. "They will come for you, its a matter of time"

Ze hebben hun bek vol over slavernij maar hebben nog nooit gehoord van blanke slavernij. Misschien een puntje voor die kikkerbek van Bij1? De bek vol van Hitler maar de goelag waren 'gewoon' (om)scholingskampen. Er zijn er zat die dat geloven. Meer dan 100 miljoen doden, veel meer en allemaal onder de noemer van socialisme of communisme. En dan je bek vol hebben van Hitler met z'n "miezerige" zes miljoen doden? Those are rookie numbers!

Nu ben ik geen gestudeerde en Karl Marx zal het in theorie allemaal heel goed bedoeld hebben. Ik weet het niet maar als we naar de uitvoering kijken (Lenin en dergelijke snoeshanen) dan kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze shit in de praktijk niet werkt. En als een lutser zoals ik, die de LTS niet eens heeft afgemaakt, dat ziet wat is er dan mis met al die geleerden en hoog leraren die dat niet zien?