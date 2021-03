Ik heb het ook wel te doen met dat elitaire volkje dat in ons midden leeft, die hebben het echt niet makkelijk. Bedenk wel dat die elitairen een enorme opgave hebben als ze ergens een huis willen kopen, alles moet gechecked worden van de buurtbewoners zoals ras, geloof, opleiding en soort werk... daar zijn ze keidruk mee. Dan moet minimaal de slaapkamer 35m2 groot zijn... dus ook dit is passen en meten. Geen sociale huurwoningen in de nabijheid, azc of middenklasse... u begrijpt wel, dit is best een opgave. Gelukkig denken bedrijven mee zoals promovendum die weten wat er speelt onder deze groep. En D66 en de vvd hun manier van leven behartigen, gelukkig gaan die 2 partijen nu Samen regeren zodat voortaan ook aandacht is voor de vergeten groep mensen.