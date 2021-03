Het blijft ook best stil in de het GL-kamp. Ik had inmiddels wel verwacht dat klaver zijn conclusies had getrokken. Voor degenen om hem heen binnen groen links, lijkt het me niet makkelijk als hij blijft zitten, want die krijgen van alles de schuld. Door de 7 zetels lijkt elk geval niet het paar van Troje (Kauthar) in de kamer te komen.

Met Bij1 in de kamer, kunnen we ons straks vermaken met iedere keer een boze SS aan de interruptiemicrofoon, zodra iemand van PVV of FVD aan het woord is. Dat wordt lachen, als SS keer op keer wordt gepakt op haar gebrekkige dossierkennis en algehele domheid.