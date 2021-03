We wilden hier een grandioze terugblik tikken over de schitterende campagnes van onze geweldige politici, met dodelijke analyses en diepte-inzichten over sneakers, spindokters, LeIdErScHaP en superslimme strategieën in de belangrijkste verkiezingen OOIT EVER ALLER TIJDEN, met als apotheose de schokkende peiling van EenVandaag en het allesbeslissende EPISCHE slotdebat op NEDERLAND1 (livestream) en toen hoorden we Marcel van de Radio. Laat ook maar...

Brrrr

OMG...