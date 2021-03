Bahhh, die Maarten van Rossum wil z'n bijbaantje zeker stellen.

Heel betoog, ik stem nu ook maar NX66 in plaats van dat waardeloze PvdA.

-

Dus Maarten is voor:

- Beslissen op basis van moralistische vergezichten in plaats van op inhoud (zie antwoorden van Kaag van vanavond);

- Het in Nederland uitsterven van de weidevogels, want voor de nieuwe Nederlanders moet het hele land volgebouwd worden met huizen, windmolens en zonneparken;

- Het verder uitnodigen van de islamitische wereld, opvang liefst niet bij u in de wijk. Want in Amsterdam op het IJ hebben ze al problemen zat;

- Al het geld in de grote EU pot, na het flink afromen ervan door een EU knuppel ambtenaren legioen, wordt het in de meest onzinnige subsidie projecten gestopt. Dat is de EU waar NX66 zo geil van wordt;

- Nog meer biomassa centrales die in theorie zouden kunnen werken, maar dat in de praktijk niet doen;

- Dat in Koewacht de ene helft van de straat subsidie krijgt op hun nieuwe cv-ketel en de Nederlandse kant van de straat meer dan 20.000 EUR kwijt is omdat ze van het gas af moeten. Want Nederland gaat de wereld redden, stem NX66 want anders gaan we allemaal dood;

- Halvering van de veestapel, dus meer import van voedsel (per saldo in het nadeel van het milieu en de Nederlandse economie);

- Moet ik nog verder gaan?

-

We kunnen maar één ding doen op andere partijen stemmen dan NX66, GroenLInks alias MoslimBroederschap of PvdA. Dan dempt hun kwalijke invloed, zoveel als mogelijk.