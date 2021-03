Hoewel de politiek in dit roze hoekje van het internet wel leeft, is het voor een groot deel van de bevolking niet zo top of mind. Ongeveer een vijfde van de stemgerechtigden blijft thuis en daar mag best iets aan gedaan worden. Hoe meer mensen gaan stemmen, hoe meer de volksvertegenwoordiging daadwerkelijk het volk vertegenwoordigt. Maar onze meest politiek onafhankelijke inwoner, koning baard, blijft stil rond deze tijd. Op zijn koningsdag is het belangrijk dat heel Nederland mee kan doen, maar tijdens het stemfeest der democratie is de nationale kroon nergens te vinden. Kom op Willempje, we betalen u meer dan genoeg om even op nationale televisie uw onderdanen op te roepen om te gaan stemmen. Desnoods met Maxima dansend in bikini op de achtergrond, zodat mensen daadwerkelijk opletten als die baard in beweging komt. In dat geval zien we het zelfs door de vingers als u dat opneemt in uw geliefde Griekenland, de bakermat van democratie. Hop, kom met die koninklijke kont van de troon en doe eens wat voor dat salaris!