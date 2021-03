Tien jaar fiscale misdaad werd door de parlementaire ondervragingscommissie samengevat als ongekend onrecht, en vorige weken kwam nog eens vijf jaar aan malversaties aan het licht. Tegenover het knevelen van Nederlandse staatsburgers staan ook nog weggeeffeestjes aan Bulgaren, Turken en arbeidsmigranten. De gebalde vuist is voor u, en de gulle hand voor een ander.

De Raad van State is met de kennis van nu opnieuw gaan kijken naar hoe zij recht gesproken heeft. Deels voorgelogen door de in privé maar ook voor de staat frauderende landsadvocaat, werd zonder het bewijs echt te wegen standaard de burger in het ongelijk gesteld. De rechtssprekende macht was compleet naïef. De aanname dat de staat de waarheid weet of spreekt, faalt.

Het parlement was met onduidelijke, onuitvoerbare wetgeving gekomen. Toen bleek dat het systeem lek was, werd er populistisch door coalitiepartijen opgeroepen tot een heksenjacht. De ombudsman werd een roepende in een lege woestijn. Of liever gezegd, iemand die met de kennis van nu gaat bellen in plaats van mailen. Dit was de zoveelste treinramp met een jarenlange aanloop.

Een aanloop waar bijzonder weinig van op papier staat, waardoor er ook weinig onder de WOB of artikel 68 van de grondwet viel. Een methode die door PvdA-er Wouter Bos werd gebruikt toen tientallen miljarden aan de banken werden gedoneerd midden in de kredietcrisis. De eurogroep gaf zonder transparantie honderden miljarden aan knoflooklanden, gelukkig zijn de meetings gelekt.

Belastinginning & bedrijvigheid viel stil, de geldpers draait maximaal. De FED verzon 6 biljoen dollar in een jaar. De ECB verzon ook een paar biljoen. Overheden overladen zich met schulden. Onvoorstelbare bedragen, samen de helft van de jaarlijkse Europese economie. Bitcoin tikt € 50.000 aan, vastgoed breekt records, de reset komt. Wanneer het terras open mag, is een eurobiljet een waardeloos servetje.

De kosten van dit coronabeleid en de betalingsregeling liggen onder het tapijt. Het OMT komt tot gesouffleerde conclusies, weigert het onderliggende wetenschappelijke werk te delen. Hun mening wordt standaard gelekt om uw reactie te polsen. De enige keer dat het lek niet vanuit het torentje was geregisseerd, werd een onderzoekje gestart.

Kijk je naar de spaarzame informatie die je wel krijgt, dan spreekt het kabinet zichzelf tegen. Ik kan hun standpunten niet toetsen, omdat het geen samenhangend verhaal is. Alle seinen zouden op groen staan voor kleine verlichtingen, maar positieve testen en intensive care laten al vijf weken een langzame verslechtering zien. Volgens hun eigen gedachtenkronkels was er geen ruimte.

Het parlement woog zorgvuldig af hoe laat de avondklok ingaat. Half uurtje eerder of later, was heel belangrijk. De echte olifant in de kamer werd niet genoemd: maar een derde van de bevolking laat zich testen na klachten. Sorry, maar dan is je hele coronabeleid gelijk overleden. Je hoeft niet je vinger in de dijk steken als een kilometer verder die hele dijk allang is weggespoeld.

Als een minderheid van de bevolking zich aan de meest goedkope, effectieve en minst ingrijpende maatregelen houdt, zijn we aan het dweilen met twee van de drie kranen open. Dan moet je als kabinet daarmee aan de slag, en niet symbolisch wat micromanagement doen om de illusie te wekken dat je controle hebt of zorgvuldig bent.

Gorinchem kreeg een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant. Wat bleek: Na een reis langs Zuid-Afrika was iemand niet netjes tien dagen in quarantaine gegaan. Acht medewerkers & acht patiënten van een fysio besmet. Net zoals een jaar geleden een paar mensen terugkwamen van skivakantie. Vroeger hadden ze in Brabant ieder jaar carnaval, nu ieder jaar patiënt zero.

Ik zie in deze gigantische dossiers hetzelfde patroon. Of het nu monetair beleid, banken, corona of de kinderopvangtoeslag, je krijgt alleen een smoesje voor het slapen gaan. Geschiedenis die je niet vastlegt en niet van leert, zal zich herhalen. We zitten vast in een tijdperk van feitenvrije politiek, zonder ethiek. Ik wil niet eerst naar de kapper en dan stemmen, ik wil eerst alle vuile was lezen.

Helaas is de campagne afgegleden naar empty wallet politics: hard op de trommel slaan over maatregelen of principes die geen geld kosten. De Rattenvanger van Harmelen speelt een deuntje, en het stemvee huppelt er vrolijk achteraan. Het bekvechten op TV is nog nepper dan WWE. Die alleenstaande werkende ouders die al tien jaar onder de armoedegrens zitten, zijn alweer vergeten.

De procureur-generaal van de Hoge Raad adviseert dat knevelarij -een misdrijf- politiek moet worden afgerekend. Laat dat op u inwerken. De belastingdienst volgt zeer regelmatig de wet niet. Rutte is symbolisch afgetreden, om direct door te gaan als lijsttrekker. De enige die nog kan afrekenen is de kiezer. U bent de laatst overgebleven jury, rechter en beul.

Wilt u een rechtsstaat?