Hier volgt een lijst. Die komt uit een Kamerbrief. Het erge is: het gaat om situaties waarin ónze Belastingdienst ónze Wet overtrad. En misschien wel nog erger is: de lijst is nog niet eens compleet. Dat zeggen de opstellers van de brief zelf. Maar goed. Omdat het weekend is. Even een droge opsomming, de uitleg leest u in de brief.

Fiscaliteit:

1. Mondeling intrekken bezwaren

2. O/GS en minnelijke schuldsanering (Invordering)

3. Ten onrechte niet-verminderde vervolgingskosten

4. Vergoeden invorderingsrente

5. Stuiten van verjarende schulden

6. AVG en Archiefwet

Toeslagen:

7. Strijdig handelen met de AVG bij de verwerking van persoonsgegevens

8. Herstelorganisatie Toeslagen

- niet (tijdig) vaststellen van de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag

- niet of onvoldoende in acht nemen van de wettelijke termijn waarbinnen een beslissing op bezwaar moet komen

- niet of onvoldoende motiveren van beslissingen inzake de toekenning of afwijzing van de kinderopvangtoeslag

- onvoldoende duidelijk maken aan de ouder welke informatie van hem/haar wordt verwacht

- op de zaak betrekking hebbende stukken achterhouden of te laat verstrekken aan de burger of rechter

- onvoldoende in acht nemen van het proportionaliteits- en evenredigheidsbeginsel bij besluiten

- ouders onnodig moeilijk maken, of onvoldoende in staat stellen om hun recht op toeslag aan te tonen

- stopzetten/terugvorderen van de toeslag zonder voorafgaand onderzoek

9. 21-puntenlijst (uitleg daarrrr)

- Uitspraak Raad van State herziene voorschotbeschikkingen

- Persoonsgegevens in het Toeslagensysteem

- Ontbreken beschikking bij aanvragen die digitaal niet mogelijk zijn

- Tijdigheid definitief toekennen

- Definitieve toekenning voor een deel van het jaar

- 50% toekenning van de zorgtoeslag in combinatie met toepassing van een woonlandfactor

- Vereisten stopzetting voorschot

- Motiveren beschikkingen

- Horen in bezwaarprocedures

- Hanteren doelmatigheidsgrens

- Overlijden op de eerste dag van de maand

- Toepassing van art. 21 Awir, herzien van definitieve toekenning in het nadeel van de aanvrager

- Huurtoeslag voor recreatiewoningen

- Verworven recht voor de huurtoeslag

- Geen definitieve toekenning bij intrekking van de aanvraag per 1 januari

- Belanghebbende staat op een ander soort adres geregistreerd (‘briefadres’)

- Onderzoeksplicht Toeslagen naar het verblijfsrecht van een vreemdeling

- Aansprakelijkstelling van partner, medebewoner of anderen

- Vervolgvragen over toepassing van wetgeving bij kindgebonden budget hersteloperatie

- Fouten in gegevens of gegevenskoppelingen

- Co-ouderschap bij huurtoeslag

10. Vaktechnische waarborgen

11. Toeslagpartnerschap

12. Onterechte kwalificatie O/GS

13. Kindgebonden Budget

