Echt, ik denk dat minder dan 10 Nederlandse politici, uit het Kabinet en de twee Kamers, in staat zijn om een verhaal van 5 minuten af te steken over een willekeurig maatschappelijk politiek onderwerp, zonder dat hij of zij zich zelf tegenspreekt op basis van eerder vertegenwoordigde standpunten, zonder dat hij of zij liegt, al dan niet zichzelf daarvan bewust zijnde en/of zonder dat hij of zij iets aan info achter houdt om te voorkomen dat hij of zij er later op afgerekend kan worden. En dan rekening ik voor het gemak wel de beroemde Ruttiaanse duik-quote ‘Ik heb daar geen herinnering aan’ even vrijmoedig als leugen (berekendheid met als doel de waarheid niet te hoeven verkondigen) aan.

Het is werkelijk een gotspe. Leugen na lek, verkeerde inschatting op onderschatting, verkeerde informatie volgend op genegeerde WOB-verzoeken, te vroeg conclusies getrokken na geheugenverlies, de ene niet nagekomen belofte na de andere. Een grote mond over andere, buitenlandse regeringen, maar ècht, en ze bewijzen het bijna elke dag, in NL zitten we momenteel opgescheept met de meest incapabele en onbetrouwbare volksvertegenwoordiging na ’45 uit de vorige eeuw ...